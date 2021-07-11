Sokak sokak,, ev ev gezdiler... Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, KADES'i anlattılar.

Adana'da Toplum Destekli Polis ekipleri kadına yönelik şiddeti engellemek için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, kadınlara uygulamayı tanıttı,, şiddete karşı bir tuşa basarak polisi çağırabileceklerini anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

KADES sayesinde hayatta

Polis, KADES uygulaması ile hayatta kalan Pınar Şahin ile tanıştı.

Şahin, yaşadıklarını ve uygulamayı anlattı:

"42 yaşındayım, 2 tane kızım var. 15 yıllık evliyim. 15 yıl boyunca devam etti. Tabii ben sessiz kaldım, korktum. Eşim şizofren hastası, alkol bağımlısı. Hep ölüm hep ölüm, sürekli sürekli. Cesaretimi toplayıp KADES'e bastım."

[Fotoğraf: DHA]

Güvenlik güçleri, kadınları şiddetten korumak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.