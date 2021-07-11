KADES hayat kurtarıyor
Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadına yönelik şiddeti engellemek için hareket geçti. Sokak sokak, ev ev dolaşarak KADES uygulamasını tanıttı. Polis, uygulamayı tanıtırken KADES sayesinde hayatta kalan Pınar Şahin'le de karşılaştı.
Sokak sokak,, ev ev gezdiler... Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, KADES'i anlattılar.
Adana'da Toplum Destekli Polis ekipleri kadına yönelik şiddeti engellemek için çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, kadınlara uygulamayı tanıttı,, şiddete karşı bir tuşa basarak polisi çağırabileceklerini anlattı.
KADES sayesinde hayatta
Polis, KADES uygulaması ile hayatta kalan Pınar Şahin ile tanıştı.
Şahin, yaşadıklarını ve uygulamayı anlattı:
"42 yaşındayım, 2 tane kızım var. 15 yıllık evliyim. 15 yıl boyunca devam etti. Tabii ben sessiz kaldım, korktum. Eşim şizofren hastası, alkol bağımlısı. Hep ölüm hep ölüm, sürekli sürekli. Cesaretimi toplayıp KADES'e bastım."
Güvenlik güçleri, kadınları şiddetten korumak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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