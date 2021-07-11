İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 126 bin kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.