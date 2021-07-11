Kamu kurumlarından bilgi edinme talebinde bulunanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 29 virgül 77 arttı. 2 milyon 43 bin 467 kişi kamu idarelerinden bilgi edinme talebinde bulundu. Başvuruların yüzde 84 virgül 33'ü kabul edildi.

En fazla bilgi edinme başvurusu 345 bin 466 ile Yükseköğretim Kurulu YÖK'e yapıldı.

Onu Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı izledi.

Valiliklere yapılan il bazlı başvurularda İstanbul ilk sırada. Yerel yönetimlerde ise en çok bilgi edinme talebi 100 bin 349 başvuru ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yapıldı.