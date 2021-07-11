48 yaşındaki A. A., serinlemek için Kuzguncuk sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapıldı. İmdat diye seslense de kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaybolan kişinin yakınları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nda şoför olarak çalışan A.A.'nın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

“‘İmdat’ dediğini duydum”

Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, “Orta kısımda gördüm. ‘İmdat’ dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine ‘imdat’ dedi. Arkadaşlara ‘adam boğuluyor’ dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi” diye konuştu.