Anne ve asker oğlunun duygulandıran görüşmesi
Aksaray'da devriye görevi yapan jandarma ekibini durduran Olcay Ovat, asker oğluyla 90 gündür konuşamadığını söyledi. Güvenlik güçleri, evlat hasreti çeken anneyi oğluyla görüştürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Olcay Ovat, devriye görevi yapan Jandarma ekibini durdurdu. Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda askerliğini yapan oğlu Yasin Ovat ile 90 gündür konuşamadığını söyledi.
Gözü yaşlı annenin isteğini geri çevirmeyen Devriye Komutanı Jandarma Astsubay İsmigül Çakmak, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı ile irtibata geçerek Yasin Ovat’a ulaştı.
Anne ile oğlu hasret giderdi
Cep telefonundan görüntülü görüşme yapan Jandarma Astsubay Çavuş İsmigül Çakmak, Yasin’e bir sürprizi olduğunu söyleyerek, telefonu annesine verdi.
Telefonu alan anne Olcay Ovat, 90 gündür görüşemediği oğluyla gözyaşları içinde hasret giderdi.
Duygulandıran görüşme
Anne ve oğlunun ağlayarak yaptığı telefon görüşmesi herkesi duygulandırdı. Annenin ardından baba İsmail Ovat da oğlu ile görüştü.