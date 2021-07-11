Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Olcay Ovat, devriye görevi yapan Jandarma ekibini durdurdu. Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda askerliğini yapan oğlu Yasin Ovat ile 90 gündür konuşamadığını söyledi.

Gözü yaşlı annenin isteğini geri çevirmeyen Devriye Komutanı Jandarma Astsubay İsmigül Çakmak, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı ile irtibata geçerek Yasin Ovat’a ulaştı.

Anne ile oğlu hasret giderdi

Cep telefonundan görüntülü görüşme yapan Jandarma Astsubay Çavuş İsmigül Çakmak, Yasin’e bir sürprizi olduğunu söyleyerek, telefonu annesine verdi.

Telefonu alan anne Olcay Ovat, 90 gündür görüşemediği oğluyla gözyaşları içinde hasret giderdi.

Duygulandıran görüşme

Anne ve oğlunun ağlayarak yaptığı telefon görüşmesi herkesi duygulandırdı. Annenin ardından baba İsmail Ovat da oğlu ile görüştü.

Baba Ovat, "Sizler var oldukça bizler burada rahat uyuyacağız oğlum. Rabbim esirgesin, dualarımız sizinle, bütün Mehmetçiklerimizle" dedi.