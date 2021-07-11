Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve iki gün süren "Ordu Triatlonu Yarışları" sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın startı ile başlayan yarışlarda triatletler kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda ter döktü.

Köpek denize atladı

Yarışların ikinci gününde ise ilginç bir olay yaşandı. Yüzme yarışmalarının başlangıcı sırasında yarış alanına giren bir köpek, triatletlerle birlikte denize atladı.

Yorulan köpek kıyıya çıkarıldı

Kıyasıya süren yüzme yarışmasında denize açılan ve atletlerle birlikte yüzen köpek, hedefe az kala yoruldu. Köpeğin yorulduğunu fark eden deniz polisi, köpeği kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan köpek, yarışmacıların ve seyircilerin ilgi odağı oldu.