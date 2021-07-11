Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı şüpheli bir kişi tarafından yırtılarak yere atıldı, üstüne basıldı.

Polis ekipleri, olay üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İran uyruklu olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.