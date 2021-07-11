Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 22:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi gözaltına alındı
İstanbul Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı şüpheli bir kişi tarafından yırtılarak yere atıldı, üstüne basıldı.
Polis ekipleri, olay üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İran uyruklu olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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