Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil ticari araca çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki ticari araca çarptı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Karaçay Mahallesi Karacalar Köprüsü'nde, Zorkun Yaylası istikametinden kent merkezine giden otomobil, aynı yönde seyreden ticari araca arkadan çarptı.
Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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