Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki asayiş operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 6 farklı marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-10 Temmuz'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine" yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Etimesgut Bağlıca Mahallesi'ndeki 6 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada ise 3 kişi yakalandı.
Hırsızlık olayını birden fazla suç kaydı ve arama kararları bulunan üç kişinin yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta 10 bin lira değerinde market ürünü ele geçirdi.
Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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