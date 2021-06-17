Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Eyüpsultan'da "patlayan kablo" paniği
İstanbul Eyüpsultan'da, elektrik hatlarının sık sık kısa devre yaparak kesintiye yol açması mahallelinin kabusu oldu. Yakındaki sanayi tesisinden kaynaklanan yüksek akım problemi 4 yıldır çözülemiyor.
Art arda yanan kablolar, korku filmlerini aratmayan anlar...
İddiaya göre, Eyüpsultan Pirinççi Köyü'nde kurulan sanayi tesisi, 4 senedir mahallenin elektrik akımını etkiliyor.
Aniden kısa devre yapan kablolar, sokakta oyun oynayan çocuklar için de büyük tehlike..
Mahalleli, girişimlere rağmen sorunun çözülemediğini belirtiyor.
Kabloların alev alarak patlaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Elektrik Cep Telefonu
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