Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan alt yapı çalışmalarında toprak kayması oldu. Toprak altından çıkarılan 2 işçinin sağlık durumu iyi.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki alt yapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçilerden Abdulkadir Ertuğrul ile Müslüm Karataş'ı kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
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