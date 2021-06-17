Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şehit Emin köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını tamamladı.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.
Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlara ve çiftçileri, bu alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.
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