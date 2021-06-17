Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da freni patlayan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’ın Palu ilçesinde freni patlayan iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda, Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı.
Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi.
[Fotoğraf: İHA]
İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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