Kartepe'deki Kule Deresi'nin önce rengi değişti, ardından köpükler görüldü.

Kirlilik ve koku çevre sakinlerini tedirgin etti.

[Fotoğraf: DHA]

Derenin geçtiği mahallenin muhtarı cep telefonuyla durumu kaydedip yardım istedi.

Görüntüler, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeye gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Mahalle sakinleri için tehlike yaratıyor"

Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır, "Dere Sarımeşe, Köseköy sanayi istikametinden gelerek mahallemizin ortasından geçip İzmit Körfezi’ne akıyor. Haftada bir fabrikalar tarafından pislikler salınması sonucu kirlenerek denizimize gidiyor. Bu konuda mahalle sakinleri olarak muzdaripiz. Yetkililere durumu bildirdik. Hangi fabrikadan nereden salındığını ekipler araştırıyor. Çocuklar zaman zaman burada oyun oynayıp suyun içine giriyor. Hayvanlar buradan su içiyor. Mahalle sakinleri için tehlike yaratıyor. Eskiden balık tutuyorduk şimdi bırakın balık tutmayı içinden geçseniz zehirlenirsiniz" dedi.

Dereden numune alındı. Analiz sonuçlarına göre sorumlu kişi ya da işletmeler tespit edilecek.

[Fotoğraf: DHA]