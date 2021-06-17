TRT sanatçısı Yıldız Ayhan son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TRT'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve TRT sanatçıları, son görevlerinde duygu dolu anlar yaşadı.
Türk müziğinin nadide seslerinden biriydi.
"Gesi bağlarında dolanıyorum" türküsünü gönüllere kazıdı. "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun" türküsünü Türkiye'ye tanıttı.
83 yaşında yaşama veda eden TRT'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Sanat dünyasının acı kaybı
Sevenleri ve yıllarca birlikte çalıştığı TRT sanatçıları, Ayhan ailesini yalnız bırakmadı.
Çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan'ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu.
Cenaze namazının ardından Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına,
kendisi gibi TRT sanatçısı olan eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın yanına defnedildi.
Birçok türküyü halka sevdirdi
Yıldız Ayhan, 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara radyosunda çalışmaya başladı. TRT'de birçok türküye hayat verdi. Dilden dile dolaşan türküleri de derledi. Kırım Tatar türkülerini, kendi dilinde TRT repertuvarına kazandırdı. Türkülerin halka ulaşmasında, önemli katkılarda bulundu.
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