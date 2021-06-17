Türk müziğinin nadide seslerinden biriydi.

"Gesi bağlarında dolanıyorum" türküsünü gönüllere kazıdı. "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun" türküsünü Türkiye'ye tanıttı.

83 yaşında yaşama veda eden TRT'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

[Fotoğraf: DHA]

Sanat dünyasının acı kaybı

Sevenleri ve yıllarca birlikte çalıştığı TRT sanatçıları, Ayhan ailesini yalnız bırakmadı.

Çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan'ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu.

Cenaze namazının ardından Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına,

kendisi gibi TRT sanatçısı olan eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın yanına defnedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Birçok türküyü halka sevdirdi

Yıldız Ayhan, 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara radyosunda çalışmaya başladı. TRT'de birçok türküye hayat verdi. Dilden dile dolaşan türküleri de derledi. Kırım Tatar türkülerini, kendi dilinde TRT repertuvarına kazandırdı. Türkülerin halka ulaşmasında, önemli katkılarda bulundu.