Yıldız Ayhan, 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı.

Yıllarca TRT'de türkülere hayat verdi. Kendisi gibi TRT sanatçısı olan eşi Ahmet Gazi Ayhan'la birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok konsere katıldı.

Türkülerin halka ulaşmasına katkıda bulundu

"Tren gelir hoş gelir" gibi dilden dile dolaşan birçok türküyü de derledi Yıldız Ayhan.

Kırım Tatar Türkülerini, kendi dilinde TRT repertuarına kazandırdı.

Türkülerin halka ulaşmasında, kendine özgü sesiyle önemli katkılarda bulundu.

Yıldız Ayhan, geçen yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçirdi.

Ayhan, bir süre önce de zatürree teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.

83 yaşındaki Yıldız Ayhan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldız Ayhan, Perşembe günü İstanbul'da toprağa verilecek. Sanatçının cenazesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına, eşi Ahmet Gazi Ayhan’ın yanına defnedilecek.