Doğu Karadeniz'de yıllık 10 bin ton somon üretimi yapılıyor.

Tadı ve rengi ile diğerlerinden ayrılan Türk somonunun uluslararası pazarlardaki yeri gün geçtikçe artıyor.

Türk somon balığının tanıtımı için harekete geçen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, "Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" düzenledi. Festivalde bir araya gelen 17 şef, hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, "Festivale 17 şef katılım gösterdiler. Onların kitaptaki ve kitap dışındaki tariflerinden yararlanarak menümüzü oluşturduk. Sıcak büfe, soğuk büfe ve tatlılar şeklinde sunumumuzu gerçekleştirdik" dedi.

Somon burger ilgi gördü

Festivalde Somon burger yapan Hüseyin Kum, "Somon ve çeşitli baharatlarla beraber ekmek ve iç yağı kullandık. Sonra bunu yoğurarak baharatlarla tatlandırdık. Böyle bir somon burger çıkardık ortaya" diye konuştu.

Ziyaretçiler farklı somon lezzetlerini tatma imkanı da buldu.

"Evde biz çok basit şekillerle yeme fırsatı buluyoruz. Burada farklı açıdan çok güzel deneyimlerimiz oldu. Ben hepsini çok beğendim. Çok güzellerdi."

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Karadeniz Alası Somon Tarifleri” adlı bir de kitap hazırlandı.