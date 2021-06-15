Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Marmara Denizi'nde 2 haftada bir yapılan balık ve midye analizleri, müsilaj sorunu nedeniyle sıklaştırıldı.

Son yapılan analizde, müsilajın balık ve midyeye olumsuz etkisi olmadığı belirlendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Marmara Denizi'ni saran müsilaj nedeniyle denizden çıkan balık ve midyenin yenilip yenilemeyeceğine ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı.

"Olumsuz etkiye rastlanılmadı"

Genel Müdür Atalay, rutin olarak 2 haftada bir balık, midye ve su kolundan numune alınıp, yapılan analizlerin müsilaj nedeniyle sıklaştırıldığını söyledi.

Atalay, balık ve midyenin halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Müsilaj başladığı günden itibaren bu analizler devam ediyor hatta son zamanlarda bu periyot gitgide sıklaştırıldı. Yaptığımız analizlerde balığın yenmesine, midyenin tüketilmesine herhangi bir olumsuz etki edecek veriye, analize rastlanmadı" dedi.

"Zehirli bir madde yok"

Atalay, müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli maddenin olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bazı hocalarımız ağır metal zehirlenmesi gibi anlatıyorlar. Müsilaj ne toksindir ne de ağır metal ile bir ilişkisi vardır. Bunu verilerimiz de bize net bir şekilde gösteriyor. Müsilaj, alglerin, mikro şekilde oluşmuş yosunların etrafa verdiği salgıların oluşturduğu bir yapı. Dolaysıyla zehirli bir madde yok ama biz her ihtimale karşı karadan gelecek bir kirletici, gemilerin bırakabileceği bir etkiyi dikkate alarak yıllardır hem balıkta hem de diğer canlılarda analizlere devam ediyoruz. Şu anda da anormal bir durum yok."



​