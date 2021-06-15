Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yıldıray Akın'ın kullandığı traktör, Yeşildere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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