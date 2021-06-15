Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğiyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.

"Denetimlerde 7 milyon 552 bin lira ceza uyguladık"

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."