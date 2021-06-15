Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla 14 Haziran'da ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği parçaları, tabanca, el yapımı patlayıcı düzenekli el telsizi, büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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