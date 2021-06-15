İstanbul'da sağanak etkili oldu. Bazı noktalarda yağış su baskınlarına neden oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı altgeçidi oldu.

Altgeçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü.

Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli yol kenarına getirdi.