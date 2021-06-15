Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hayatta kalmak için çırpınan kediyi kurtaran yardım
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Topkapı'da su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, bir görevli son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da sağanak etkili oldu. Bazı noktalarda yağış su baskınlarına neden oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı altgeçidi oldu.
Altgeçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü.
Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli yol kenarına getirdi.
Son Haberler
- 14:30
- 14:22
- 14:13
- 14:18
- 14:04
Sıradaki Haber
Halden alınan ıstakozdan yavru elde ettiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz