Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, ıstakoz popülasyonunu artırmak için proje geliştirdi.

Balık halinden yumurtaları olan canlı bir dişi ıstakoz alındı.

Yavru ıstakozlar binbir emekle yumurtadan çıkarıldılar. 3 santimetre büyüklüğe getirildiler.

Bu yavru ıstakozların her biri büyüyünce en az birer kilo olacak.

Projenin başındaki isim, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknelojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Umur Önal.

"2-3 ay sonra yumurtadan çıktılar"

Prof. Öcal, yavru ıstakozlarının her birinin su içindeki ayrı odacıklarda büyütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yumurtaları suya bıraktık. Beslemeye başladık ve bir süre sonra bizim şartlarımıza adapte oldu. Yaklaşık 2-3 aylık bir bakımdan sonra yumurtalardan larvalar çıkmaya başladı."

Türkiye'de bir ilk olacak

Müsilaj tabakalarının azalmasının ardından Çanakkale Boğazı'na bırakılacaklar.

Öcal, "Denize bırakacak kadar miktarda ıstakoz juvenili üretilmesi bugüne kadar yapılmadı. Dolayısıyla bizim yapacağımız çalışma Türkiye'de bir ilk teşkil edecek" dedi.

Istakozların bırakılacağı noktalarda yapay resifler oluşturulacak. Popülasyonun durumu düzenli dalışlarla takip edilecek.