Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar kapalı alanlara sığındı

Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı.

Yollarda su birikintileri oluştu

Sağanak dolayısıyla başta Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Trakya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.



