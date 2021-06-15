Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açıktan sahile müsilaj böyle geldi
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın yoğunluğu, Çanakkale'de kameraya yansıdı.
Çanakkale'de etkili olan müsilaj, il merkezi ile sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.
Köpüksü yapıya sahip müsilajın, Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliliği bir ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hızlandırılmış kayıtta, suyun üstünde yüzen müsilajın rüzgarla Kordon Boyu sahilinde toplandığı, yoğunlaştıktan sonra marinaya doğru ilerlediği görüldü.
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