Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van Gölü'nde 5 ton 450 kilogram inci kefali ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van Gölü'nde yapılan denetimlerde 5 ton 450 kilogram inci kefali balığına el koyuldu. 7 kişiye de 16 bin 579 lira para cezası uygulandı.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonda 5 ton 450 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Ölü balıklar ekipler tarafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 7 kişiye 16 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.
Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan sazangiller av yasağı denetimlerinde ise 8 adet tırıvırı türü av malzemesine el koyuldu.
Etiketler: Balıkçılık Kaçak Avcılık İnci Kefali Van Gölü
Son Haberler
- 10:56
- 10:59
- 10:41
- 10:35
- 10:59
Sıradaki Haber
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz