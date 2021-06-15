Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Seben ilçesinde, yaralı bulunan geyik yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
Seben ilçesine bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan A.B, ormanlık alanda yaralı bulduğu geyik yavrusunu, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü.
Biberonla beslediler
Tedavi edilerek biberonla beslenen geyik yavrusu, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.
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