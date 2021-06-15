Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgüt sorumluları ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘gizli hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, üsteğmen/teğmen rütbesinde 3 (1 ihraç, 2 görevden uzaklaştırma), Astsubay rütbesinde 30 (15 halen görevde, 9 emekli, 3 ihraç, 2 görevden uzaklaştırma, 1 istifa) olmak üzere 33 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin 27'si yakalanarak gözaltına alındı..

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi