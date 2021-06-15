Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 08:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün gizli sorumlularıyla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.
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