Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 06:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zehir tacirlerine şafak operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.
Polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel Harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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