Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 06:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli sürmesi bekleniyor.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 15, 2021
Trakya ve İstanbul'da Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!@TC_istanbul @istanbulbld @edirne_valiligi @EdirneBel @valikirklareli @Kirkbelbasin @tekirdaggovtr @Tdagbld pic.twitter.com/LUsJWMfgYn
Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur geçişleri yaşandı.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz