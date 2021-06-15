Öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli sürmesi bekleniyor.

Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur geçişleri yaşandı.