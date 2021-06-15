Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil metro şantiyesinde betona çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emre M. idaresindeki otomobil, Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak metro şantiyesine girdi.
Otomobilin metro çukurunun beton uzantısına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki Gözde İ. yaralandı. Araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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