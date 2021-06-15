Emre M. idaresindeki otomobil, Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak metro şantiyesine girdi.

Otomobilin metro çukurunun beton uzantısına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki Gözde İ. yaralandı. Araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.