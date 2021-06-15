Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan K. idaresindeki plakasız motosiklet ile Mevlüt K.'nin kullandığı minibüs, Bozkır yolu Kesecik kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Halil A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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