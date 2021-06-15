İlçeye bağlı Kurşunkaya Köyü Aşağı Kudikan Mevkisi'ndeki mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ Keban'daki 30 dönüm alanda etkili olan örtü yangınına müdahale ediliyor. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı bölgedeki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/RAZzZS8FCD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

Arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangının söndürülmesi çalışmalarında jandarma ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek oluyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yangının en yakın yerleşim yerine 1 kilometre uzaklıkta olduğunu ve kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.