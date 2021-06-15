Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Göçmenlere giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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