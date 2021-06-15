Yangın, gece saatlerinde Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerindeki bir hurda deposunda meydana geldi, alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Depoda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

