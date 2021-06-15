Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün güncel hiyerarşik yapılanmasında sözde yönetici pozisyonunda olduğu öne sürülen 17 kişi tespit edildi.

Savcılığın haklarında gözaltı kararı çıkarttığı 17 kişinin yakalanması için 11 Haziran günü il merkezi ile Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda, gizli bölmelerde örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve 73 cep telefonu, hard disk, flash bellek, laptop ve tabletler ile bir adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.