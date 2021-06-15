Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paraşütçü teleferikte asılı kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı.
Kalkışın ardından paraşüt, bin 700 metre pistinden sonra başlayan telesiyej hattına dolandı.
Görevliler tarafından kurtarılan pilot ve yolcusunun hafif yaralandığı belirtildi.
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