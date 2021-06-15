Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini tespit ettiği 6 zanlının ikametine operasyon düzenledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki üç katlı eve yapılan baskında, ekipleri fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi ile 4 zanlı daha operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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