Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.
Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde Hasan Kalaycı yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
2 kişi hayatını kaybetti
Sürücü Kalaycı ile araçta bulunan Gürcistan uyruklu kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Gürcistan uyruklu diğer kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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