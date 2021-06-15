Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice ilçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda; 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

520 ton esrar elde edilmesinin önüne geçildi

Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi ile terör örgütünün 5,2 milyar lira finans sağlaması da engellendi.