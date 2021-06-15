Eren 11 Operasyonu kapsamında dün Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde turuncu kategorideki, sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis Merkez Ortakapı bölgesinde meydana gelen yol kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması, 6 Ekim 2013 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 8 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari Yüksekova Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari Yüksekova Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığının tespit edildiği belirtildi.