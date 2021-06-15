Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da yarın sağanak bekleniyor
Marmara'nın güney ve doğusunda yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Marmara'nın güney ve doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sağanak bazı illerde etkisini sürdürüyor
Bugün öğle saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde başlayan, yarın sabah saatlerinde ise Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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