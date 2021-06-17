Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan çobanı AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çobanı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.
Hayvan otlatmak için ilçenin Konarlı köyüne bağlı Soğanlı yaylasına giden 56 yaşındaki Cumali Gül, çıktığı sarp kayalıklardan inemeyince telefonla aradığı AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine giden 4 kişilik AFAD ekibi, Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekip yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Gül'ü kayalıklardan halat yardımıyla indirdi.
Etiketler: AFAD
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