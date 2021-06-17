Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da yol ortasında göçük
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol ortasında 2 buçuk metre çapında göçük meydana geldi. İlçede geçtiğimiz günlerde tespit edilen yarıkların ardından oluşan göçük, ilçe halkını tedirgin etti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple çukur oluştu.
Yaklaşık 2 buçuk metre çapındaki göçüğü görenler yetkililere bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çukur oluşan yolu trafiğe kapattı.
Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda bulunan içme suyu şebeke borusunun da zarar gördüğü gözlendi.
İlçe halkı da oluşan yarık ve göçüklerden tedirgin.
1 kilometre boyunda yarık oluşmuştu
İlçede salı günü uzunluğu 1 kilometreyi bulan bir yarık tespit edilmişti.
Bölgede uzun zamandır çalışma sürdüren uzmanlar çöküntülerin sebebini, yer altı sularının çekilmesine ve diri fay hatlarına bağlıyor.
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