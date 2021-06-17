Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağaca çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde seyreden otomobil ağaca çarptı.
6 yaralı
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Ali Öztürk, Abdurrahman Hanedar, Yasin Özer, Ceren Parlak, Hakan Ocak ve Cemre Parlak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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