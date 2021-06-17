Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de bir servis şoförü, su kanalında boğulmakta olan 6 yaşındaki küçük çocuğu son anda kurtardı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir servis şoförü aracıyla ilerlerken, sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde sürüklenen bir çocuğu fark etti.
Hemen aracını durdurarak, suya atladı ve boğulmak üzere olan çocuğu çıkardı.
Suni teneffüs ve kalp masajı yaptı
Servis şoförü, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak 6 yaşındaki küçük çocuğu hayata döndürmeyi başardı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Mersin
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