Mersin'in Tarsus ilçesinde bir servis şoförü aracıyla ilerlerken, sulama kanalının içinde hareketsiz şekilde sürüklenen bir çocuğu fark etti.

Hemen aracını durdurarak, suya atladı ve boğulmak üzere olan çocuğu çıkardı.

Suni teneffüs ve kalp masajı yaptı

Servis şoförü, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak 6 yaşındaki küçük çocuğu hayata döndürmeyi başardı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.