Uçsuz bucaksız düzlükleriyle binlerce yıldır tarım yapılan bereketli Konya Ovası tehlike altında. Kuraklık, iklim değişikliği ve kontrolsüz sulama ova için ciddi tehdit oluşturuyor.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, yer altı su seviyesindeki düşüşün 60'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar yılda 10 santimetre civarında olduğunu, 2000'li yıllardan sonra bir metre seviyesine yükseldiğini, 2015'ten sonra ise 2 metre civarına yükseldiğini söyledi.

60 yıllık süreçte ortalama 45 metre olarak ölçülen düşüş, bazı bölgelerde yüzlerce metreyi aşıyor.

Bazı bölgelerde ise durum çok daha ciddi.

Havzanın kuzey bölgelerinde, özellikle Yunak Çeltik bölgelerinde yer altı suyuna ulaşılamıyor.

Belgeli kuyuların 3 katı kaçak kuyu var

Verilere göre ovada kullanılan 4 buçuk milyar metreküp suyun, 2 buçuk milyar metreküpü yer altı suyundan karşılanıyor.

Fakat ruhsatsız kuyuların ölçümleri yapılamadığından net rakam bilinemiyor. Arık, "Bu bölgede 30-35 bin civarında belgeli kuyu var, bunun 3 katı kadar da kaçak kuyu varlığını zikredebiliyoruz" dedi.

Kaynak: Hasan M. Ağalar