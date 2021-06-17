Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kurban vekalet fiyatlarını basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre, yurt içi ve yurt dışı kurbanlık vekalet ücreti, bin 50 lira olarak belirlendi.

Kurbanı için vekalet vermek isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden,

ALO 168 hattından, banka ve PTT şubelerinden işlemlerini yapabilecek.

Ayrıca kurban vekaleti için Türk Kızılay'ın mobil uygulaması da kullanılabilecek. Vekalet ücretinin yatırılmasının ardından vatandaşlar kısa mesaj ile bilgilendirilecek.

Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı 20 ülkede yapılacak.