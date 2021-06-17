Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılay kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Türk Kızılay bu yıl kurban vekalet bedellerini belirledi. Yurt içi fiyatları geçen yılki fiyat olan 1050 lira oldu. Geçtiğimiz yıl 850 lira olan yurt dışı kurban bedeli ise 1050 liraya yükseldi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kurban vekalet fiyatlarını basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre, yurt içi ve yurt dışı kurbanlık vekalet ücreti, bin 50 lira olarak belirlendi.
Kurbanı için vekalet vermek isteyenler, Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden,
ALO 168 hattından, banka ve PTT şubelerinden işlemlerini yapabilecek.
Ayrıca kurban vekaleti için Türk Kızılay'ın mobil uygulaması da kullanılabilecek. Vekalet ücretinin yatırılmasının ardından vatandaşlar kısa mesaj ile bilgilendirilecek.
Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı 20 ülkede yapılacak.
Etiketler: Kurban Bayramı Kızılay
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