Antalya'nın Serik ilçesinde deniz üzerinde kısa aralıklarda 2 hortum, Manavgat'ta ise 1 hortum meydana geldi. Aynı gün Hatay'ın Samandağ ilçesinde de yine deniz üzerinde 8 ayrı noktada hortumlar görüldü.

Bir günde oluşan 11 hortum merak uyandırdı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Güntekin, bölgede görülen hortumların nedenine ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kuvvetli hava hadiselerinin oluşmasında üç faktörün etkili olduğunu belirten Gültekin, "Alçak basınç sistemi, yüzey sıcaklığı ile atmosfer sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının artması ve nem kaynağının birleşmesiyle hortumların oluşması kaçınılmaz" dedi.

-Haziran ayında oluşan hortumların sebebi ne?

-Son dönemde hortumlar neden bu kadar sık oluşmaya başladı?



Bir günde 2 ilde 11 hortum meydana geldi. Hortumlar hakkında tüm merak edilenleri Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin @trthaber’de cevapladı.https://t.co/wOKj95Hsm4 pic.twitter.com/Af13dgWrLc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

"Akdeniz'de geniş nem kaynağı var"

Güntekin, özellikle Akdeniz’de oluşan hortumların nedenini şöyle anlattı:

“Kuzeyden sarkan soğuk karakterli alçak basınç sisteminin Akdeniz’e inmesi ve oradan geniş yüzeyler üzerinden nem ve enerji alarak, dikine faliyetler oluşturması hortumları oluştuyor. Ve hortum da zaman zaman karaya kadar ilerliyor. Ve büyük etkilere de yol açabiliyor.

Bu tür olayların Akdeniz’de gerçekleşmesinin en büyük nedenlerinden biri de geniş yüzeyi. Nem kaynağı büyük. Yukarıdan da soğuk hava, alçak basınç sistemiyle indiğinde hortumlar gerçekleşiyor.”

11 hortum normal mi?

Güntekin, mevsimsel olarak hortumların oluşmasının normal olduğunu ifade ederek, “Küresel iklim değişimi ve ısınmaya bağlı olarak da bu tür sistemlerinin hem etkisi hem de sıklığı arttı” diye açıkladı.

Hortumlar gelecek yıllarda artacak mı?

Güntekin, hortumların gelecek yıllarda da görüleceğini belirterek, “İnsan aktivitelerini tamamen durdursak bile, küresel ısınmanın etkisi önümüzdeki on yıllarca devam edecek. Bu yüzden bu tür hava olayları da gelecek yıllarda zaman zaman görülecek” diye konuştu.